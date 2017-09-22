Müdür Uçan Gazi Aileleri İle Yemekte Bir Araya Geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan ve eşi Duygu Uçan gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan ve eşi Duygu Uçan gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Özel bir işletmede verilen yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, eşi Duygu Uçan, asker ve polis gazi aileleri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, yemekte yaptığı konuşmada, gazi ailelerinin her türlü ihtiyacında yanlarında oldukları vurgusunu yaparak, bu ülke için bedel ödeyen gazilere ne yapılsa az olduğunu kaydetti.

Konuşmalardan sonra gazi ailelerine bir sıkıntıları olup olmadığı soran İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, sıkıntılarını her zaman dinleyerek bunları çözeceklerini sözü verildi.