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Müdürün dergisine belediyeden 'kıyak'

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Müdürün dergisine belediyeden 'kıyak'
Amasya Belediye Başkanı Özdemir, Özel Kalem Müdürü'nün imtiyaz sahibi olduğu dergiye sponsorluk yaparken, müdür 'hem ilan veren, hem de ilan alan' olarak, hukukçuları bile şaşırttı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanlarını 'partiye zarar verecek, hal ve hareketlerden kaçınılması' konusunda uyarısı, Amasya Belediyesi'nde yaşanan 'Müdürün Dergisi'ni  gündeme getirdi. 

Belediyede görevli olan Özel Kalem Müdürü Hüseyin Menç, kamu çalışanı olmasına rağmen dernek adına imtiyaz sahibi olduğu bir dergide, Amasya Belediyesi'nin reklamına yer veriyor ve Başkan Cafer Özdemir'e de mesajla teşekkür ediyor. Hem ilanı alan derginin imtiyaz sahibi olan Menç, ilan veren belediyenin de yetkilisi olması nedeniyle 'iki şapkalı müdür olarak' yorumlanıyor.

BELEDİYE İMTİYAZINI İLAN ETTİ
3 ayda bir yayınlanan ve bu yıl 3'ncü yaşını kutlayan, 'Dil, Edebiyat ve Kültür Mecmuası' olarak nitelendirilen Külliye Dergisi'nin imtiyaz sahipliğini Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in, 'Medya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı' olan Özel Kalem Müdürü Hüseyin Menç yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şube Başkanlığı'nı da yürüten Hüseyin Menç'in, imtiyaz sahipliğini yaptığı Külliye Dergisi'ne de 'belediyeden imtiyaz sağlamasıyla' dikkat çekiyor. Derginin 64'ncü sayfasında Amasya Belediyesi'nin 'Sosyal Konut Projesi' ilanına yer veren Müdür Menç, Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e "Şehrimizdeki kültürel etkinliklerde olduğu gibi yayın organımız Külliye'nin de okurlarımızla buluşturulmasında verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir'e teşekkür ediyoruz" demeyi de ihmal etmiyor.

MÜDÜR DERGİSİNE DESTEK HUKUKSUZ
Belediyede görevli bir Özel Kalem Müdürü Menç'in, aynı zamanda dergi için belediyeden destek alması hukukçular tarafından da 'hem etik hem de yasal bulunmuyor'. Hukukçular, "Amasya Belediyesi Başkanı Cafer Özdemir'in, Özel Kalem Müdürü'nün çıkardığı dergiye ödeme yapması, hem etik değil, hem de yasal olmayan bir uygulama. Bu sorumlu olduğunuz makamı 'görevi kötüye kullanmaktır' diyor. N. Alper CABBAR

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Başkanı zorda bırakacak 'destek'
Amasya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hüseyin Menç'in imtiyaz sahipliğini yaptığı Külliye Dergisi'ne, belediye tarafından ilanla destek sağlanıyor. Hukukçuların yorumu ise; "etik ve yasal değil"
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