Müebbet Ceza Alınca Avukatlarını Dava Etti

Eskişehir'de işlediği cinayet suçundan müebbet hapis cezası alan şahıs, sözlü savunma yapmadıkları gerekçesiyle baba-oğlu avukatlarından davacı oldu.

Eskişehir'de işlediği cinayet suçundan müebbet hapis cezası alan şahıs, sözlü savunma yapmadıkları gerekçesiyle baba-oğlu avukatlarından davacı oldu.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi olan tutuklu sanık Yiğit Basri Y. ve şüpheli avukatlar hazır bulundu. Baba Altan U. ve oğlu Umut U.'nun dosya temyiz sürecindeyken davayı takip etmeyi bıraktıkları için müebbet ceza aldığını iddia eden Yiğit Basri Y. savunmasında, "Temyiz aşamasında avukatlarım sözlü savunma yapmadı. Benim savunma hakkım elimden alınmış oldu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Benim anneme attıkları mesaj duruyor. Avukatlarım anneme, "Siz başka avukat tutarsanız, biz de duruşmaya girmeyiz" diye mesaj atmışlar. Benim onlar ile şahsen bir sıkıntım yok, ama benim sözlü savunma hakkım elimden alındı" şeklinde konuştu.

Savunma yapan şüpheli avukatlardan Altan U. ise, dava sürecinde Yiğit Basri Y. ile ailesinin başka avukat tuttuklarını ifade ederek şu şekilde konuştu:

"Mahkeme kararı çıktıktan sonra cezayı ağır buldukları için davacı olduklarını düşünüyorum. Biz mahkeme kararı günü temyiz dilekçesini verdik. Sanığa hiçbir kastımız yok. Müştekinin bu konuda zararının olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti baba oğul avukatların beraatine karar verdi.