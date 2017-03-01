Müezzine Sözlü Saldırı Davası Görüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla, haklarında müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz yargılanan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 23 sanıktan 19 sanık, sanık avukatları, darp edilen müezzin Süleyman Süngü'nün avukatı Elvan Halıcıoğlu katıldı. 23 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "Basit yaralama', "Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istenmişti.

Sanıklara yeni suç duyurusunda bulunulması talep edildi

Avukat Elvan Halıcıoğlu, "İddianamede olmayan; kamu görevinin yaptırmamak için direnme, ibadethane ve mezara zarar verme, halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından da suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Sanıkların avukatları avukat Halıcıoğlu'nun talebinin reddedilmesini talep etti. Adli kontrol bulunan bazı sanıkların avukatları, müvekkillerinin adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddine, avukat Elvan Halıcıoğlu'nun suç duyurusu hakkında da doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceği için mahkemede yer olmadığına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Cami'sinde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı. 23 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "Basit yaralama', "Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. İlk görülen duruşmada müştekilerden cami imamı E.K. ve oğlu M.T.K sanıklardan şikayetçi olmadıklarını dile getirirken, müezzin Süleyman Süngü davaya müdahil olmak istediğini söylemişti. İlk duruşmada tutuklu bulunan 8 sanık tahliye edilmişti.