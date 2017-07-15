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Müezzinoğlu, İha’nın Fotoğraf Sergisinde O Geceyi Tekrar Yaşadı

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Müezzinoğlu, İha’nın Fotoğraf Sergisinde O Geceyi Tekrar Yaşadı
İHA'nın 15 Temmuz'u anlatan resim sergisini Bursa'da gezen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ihanet gecesini adeta tekrar yaşadı.

İHA'nın 15 Temmuz'u anlatan resim sergisini Bursa'da gezen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ihanet gecesini adeta tekrar yaşadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, ihanet gecesinin sene-i devriyesinde Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açıldı. Serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı. İhlas Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Bakan Müezzinoğlu'na sergiyi gezdirip fotoğraflar hakkında bilgi verdi. İHA muhabirlerinin o gece çektiği fotoğraflara bakan Müezzinoğlu, darbe gecesi yaşadıklarını o anki heyecanla anlattı. Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı anları anlatan Müezzinoğlu, "Önümde dizi altının olamayan biri elleri yardımıyla ilerliyordu. İki adım attık, omzuna dokundum. Hayrola, sen ne arıyorsun burada diye sordum. Bu akşam burada olmayacağız da ne zaman olacağız hemşerim diye karşılık verdi. Siz varsanız bu memlekete bir şey olmaz dedim. Sonra bizi fark etti, bakanım siz misiniz dedi. O anı hiç unutamıyorum" diye konuştu.

Müezzinoğlu, İha’nın Fotoğraf Sergisinde O Geceyi Tekrar Yaşadı

Müezzinoğlu, İha’nın Fotoğraf Sergisinde O Geceyi Tekrar Yaşadı

Müezzinoğlu, İha’nın Fotoğraf Sergisinde O Geceyi Tekrar Yaşadı

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