Müftü Arvas Gençlerle Bir Araya Geldi

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Özalp ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Özalp ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Özalp Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda yapılan "Van Okuyor" etkinliğine İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İlçe Müftüsü Nihat Koç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin Kırmızıtaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kitap dağıtımı ile başlayan etkinlik, öğretmen ve öğrenciler tarafında şiirlerin okunmasının ardından İl Müftüsü Arvas tarafından bir konuşma yapıldı.

Etkinlik daha sonra sona ererken, İl Müftüsü Arvas ise Özalp İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.