Müftü Arvas’tan Van Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

Van Müftüsü Nimetullah Arvas göreve yeni başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde...

Van Müftüsü Nimetullah Arvas göreve yeni başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Sekreter Yalçın; Müftü Nimetullah Arvas'a, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacağını ifade etti.

Müftü Arvas ise; Diyanet İşleri Başkanlığının "15 Temmuz Şehitleri" anısına bastırdığı takvim ve yayınlarından Yalçın'a hediye etti.