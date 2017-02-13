Müftü Arvas’tan Van Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

Van Müftüsü Nimetullah Arvas göreve yeni başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Genel Sekreter Yalçın; Müftü Nimetullah Arvas'a, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacağını ifade etti.
Müftü Arvas ise; Diyanet İşleri Başkanlığının "15 Temmuz Şehitleri" anısına bastırdığı takvim ve yayınlarından Yalçın'a hediye etti.
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