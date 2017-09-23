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Müftü Baldemir; “İntihar Ülkemizde Ve Dünyada İnsanlığın Çok Ciddi Bir Problemidir"

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Müftü Baldemir; “İntihar Ülkemizde Ve Dünyada İnsanlığın Çok Ciddi Bir Problemidir"
Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir, son günlerde Uşak'ta artan intihar olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada intihar konusunun Ülke ve Dünya gündemi...

Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir, son günlerde Uşak'ta artan intihar olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada intihar konusunun Ülke ve Dünya gündemi için insanlığın çok ciddi bir problemi olduğunu söyledi.

İntihar konusunun ana kaynağı olarak insanın kendisini iyi tanımamasından kaynaklandığı kanaatinde olduğuna vurgu yapan Baldemir, İnsanoğlunun çok kıymetli bir varlık olduğunu ve canlar içerisinde Eşref-i Mahlûk unvanını Cenabı Hakk'ın bizzat insanoğluna verdiğini dile getirdi.

"İnsanoğlu aklını korumakla memurdur, dinini korumakla mükelleftir ve nefsini korumak mecburiyetindedir" diyen Müftü Baldemir Şunları kaydetti; " Şimdi intihar konusu hem dinde hem de toplumda ahlaki bir önem arz ediyor. Can benim değil mi? beden benim değil mi? İstediğim gibi tasarruf ederim deme hakkına hiç kimse sahip değildir. Çünkü can Allah'ın insana vermiş olduğu emanettir. İnsanoğlu da Allah'ın vermiş olduğu emaneti korumak mecburiyetindedir. Değil insanın kendi canına kıyıp intihar etmesi bir başkasının canına kıyması bile bizim dinimizde en büyük günahlardandır. Hatta intihar etmek adam öldürmekten daha da günahtır" dedi.

İslam Dininde bir kişinin yaşatılması bin kişinin yaşatılması, bir kişinin öldürülmesi bin kişinin öldürülmesinden daha farklı değildir diyen Baldemir, İslam dininin insan hayatına işte bu kadar hassas yaklaştığını kaydetti.

Kişinin kendi canına kıymasının dinini iyi bilmemesinden İslami prensip ve düsturlara kayıtsız kalması riayet etmemesinden kaynaklandığını belirten Baldemir, " İnsanoğlu Cenabı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu canın emanet olduğu bilincinde olacak. İnsana düşenin de emanete en güzel şekilde korumak olduğunu bilse herhalde intihara teşebbüs etmeyecektir. Çünkü emaneti muhafaza, emanete sahip çıkma, emanetin hakkını verme, emanete riayet etme insanın karakterini, kalitesini ve inancını ortaya koymaktadır. Maalesef dinimiz intihar konusuna bu kadar hassas yaklaşmasına rağmen yer yer gün geçmesin ki gerek gazetede gerekse görsel basında maalesef intihar haberlerini alıyoruz. Bu türlü haberlerin sıklıkla verilmesi bizim konumuzun dışında olmakla beraber kötü hiçbir zaman örnek olmamalı. Bugün intiharların yoğunluğunun ana nedenlerinden bir tanesi inancın zayıflığından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda insanların tahammül gücünün çok azalmasından kaynaklanmaktadır. İnsanoğlunun gün geçtikçe refah seviyesi arttıkça beklentilerinin de çoğalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bir de insanoğlunun kendisinden aşağıyı değil hep kendisinden yukarıya bakmış olması da intiharların ana nedenlerinden birisidir. Bazen rastlıyoruz intihar sebepleri sudan selden incir çekirdeği kadar değersiz meselelerden maalesef kaynaklanmakta buda insanın yeter diyememesinden azla yetinmemesinden hep büyük beklenti içerisinde olmaktan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

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