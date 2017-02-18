Müftü Çimen: Komşuluk En İyi Mirasımızdır

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin "Komşuluk Kültürü" Projesi ile ilgili konuşan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen "Komşuluk en...

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin "Komşuluk Kültürü" Projesi ile ilgili konuşan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen "Komşuluk en iyi mirasımızdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından dini ve toplumsal açıdan en önemli değerlerden biri olan komşuluğu canlandırmak amacıyla başlatılan "Komşuluk Kültürü" projesini tanıtım kapsamında Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş İl Müftüsü Ümit Çimen'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla yapılan istişareler neticesinde komşuluk değerinin günden güne yitirildiğine dönük serzenişler ile karşılaştıklarını ve bundan dolayı da "Komşuluk Kültürü" projesini başlattıklarını belirtti.

Toplumun ihmal ettiği en önemli değerlerden biri olan komşuluğu canlandırmak ve gelecek nesillere bu kültürü bırakmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Pektaş, "Projeyi gündemde tutmak adına özellikle kamu kurum temsilcilerimizi ziyaret ederek, onların vereceği destek ile projemizin Malatya'nın tamamına yayılmasını hedefliyoruz. Bu konuda İl Müftülüğümüzün de yardım ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise Kent Konseyi tarafından toplumun birlik ve bütünlüğünü besleyen komşuluk kültürünün ele alınmasının çok önemli olduğunu dile getirerek "Sizleri tebrik ediyorum, Malatya Müftülüğü olarak bu konuda bizden istenen her türlü desteği, katkıyı vermeye hazırız. Hz. Peygamber (SAV), "Cebrail bana geldi, komşulukla ilgili o kadar tavsiyede bulundu ki, adeta komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim" buyurarak komşuluğun dini ve toplumsal hayatımızdaki yerine ve önemine işaret buyurmuşlardır. Bu itibarla, komşuluk, komşusu açken tok yatmamaktır. Komşuluk candan bir selamlaşmadır. Komşuluk en iyi mirasımızdır" diye konuştu.