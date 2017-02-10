Müftü Kavillioğlu Külliye İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Antakya ilçesinde yapımı devam eden içerisinde cami, Kur'an kursununda bulunduğu külliye inşaatında incelemelerde...

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Antakya ilçesinde yapımı devam eden içerisinde cami, Kur'an kursununda bulunduğu külliye inşaatında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak, şube müdürleri Mehmet Yolcu ve Fahri Uçak, müteahhit Mete Ergönül ve YİKOB İnşaat Kontrolörü Şerif Eren ile birlikte Hatay Müftülüğü Külliye inşaatında incelemelerde bulunan Müftü Kavillioğlu inşaatın bu yıl içerisinde bitirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Kavillioğlu, "İnşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğine şahit olduk. Elhamdülillah dostların dualarıyla her şey iyi gidiyor. Kardeşlerimizin kavli ve fiili dualarıyla inşaatımız inşallah daha da iyi olacak. Kardeşlerimizin maddi manevi desteklerini ve dualarını bekliyoruz. İnşaatımızın bir an önce tamamlanmasını, hizmete girmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Kavillioğlu, 600 kişilik caminin de bulunacağı külliyede, Kur'an kursu, halka açık kütüphane, Hac ve Umre bürosu, konferans salonu, müftülük hizmet birimleri, hizmet içi eğitim sınıfları ve aile ve dini rehberlik bürolarının da yer alacağını kaydetti.