Müftü Kulaz, Hatıra Ormanına Ağaç Dikti

Türkiye Diyanet Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü" kapsamında İl Müftülüğü ile Orman İşletme...

Türkiye Diyanet Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü" kapsamında İl Müftülüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından müftülük hatıra ormanına ağaç dikimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz, Peygamber efendimizin, "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz" hadis-i şerifini hatırlatarak ağacın insanlık için önemini belirtti. Kulaz, "Toplumun en önemli yapı birimini oluşturan aile bireylerinin de doğaya sahip çıkma hususunda bilinç düzeyinin yükseltilmesini, fidan dikme çalışmalarına katılan gençlerin yaşadıkları çevreye olan duyarlılıklarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ağaç dikimi yaptık" dedi.