Müftü Şahin Yıldırım: “İslam Hicret İle Gaye Ve Hedeflerine Ulaşmıştır”

Hicri yılbaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, İslam dininin hicret vesilesiyle gaye ve hedeflerine ulaştığını...

Hicri yılbaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, İslam dininin hicret vesilesiyle gaye ve hedeflerine ulaştığını belirtti.

Muharrem ayının ilk gününe girilmesiyle hicri takvime göre 1439 senesi başladı. Hicri yılbaşının tüm İslam alemi için hayırlı olmasını dileyen Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, "Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. 2017 yılı itibariyle Muharrem ayının başlangıcı 21 Eylül Perşembe günü olacak ve 20 Ekim Cuma günü son bulacaktır. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen aşure günü ise 30 Eylül Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bilindiği üzere Muharrem ayı hicri takvimin başıdır. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvim, Hz. Ömer (r.a) zamanında kabul edilmiştir. Hicret, İslam tarihinde ve Peygamberimizin hayatında en önemli olaylardan biridir. Çünkü bu olay İslami tebliğde bir dönüm noktası, baskı altındaki Müslümanların kurtuluşu ve dirilişidir. İslam toplumunun var oluşuna, yurt edinmesine ve güçlü bir medeniyet kurmasına açılan bir kapı olmuştur. Kısacası İslam hicretle gaye ve hedeflerine ulaşmıştır" dedi.

"Beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyin"

Muharrem ayı içerisinde geçmişte yaşanan üzücü olaylardan ders çıkarılmasının ve Müslümanların arasındaki kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesinin gerekli olduğunun altını çizen Müftü Yıldırım, "Hicretten 61 yıl sonra Muharrem ayının onunda, bir aşure gününde Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) muazzez torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'ten fazla masum insanın dünyevi ihtiraslar uğruna Kerbela'da zalimce ve hunharca şehit edilmesi bütün Müslümanların nezdinde büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt mensuplarının, bu haksızlıklar ve zulümler karşısındaki akidevi duruşları ve hakkı üstün tutma uğruna vermiş oldukları Nebevi mücadeleleri bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuştur; onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ve tüm insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuştur. Müslümanların farklı inanç ve kültüre sahip olması, aralarında ayrılık ve gayrılığa sebep olmamalıdır. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı çıkarak milletimizin, vatanımızın ve Müslümanların vahdetini ve kardeşliğini savunmaktır. Bugün yapmamız gereken Hz. Hüseyin'i anlamak ve onun bizlere bıraktığı hakkın ve adaletin etrafında toplanmaktır" diye konuştu.