Muğla Bal-der Başkanı Çalca Raftaki Bal Fiyatlarına Dikkat Çekti

Muğla Bal Alıp Satanlar İhraç Edenler ve Paketleyenler Derneği (Balder) Başkanı Fikret Çalca , yaptığı açıklamada tüketicinin daha ucuz bal yiyebilmesi...

Muğla Bal Alıp Satanlar İhraç Edenler ve Paketleyenler Derneği (Balder) Başkanı Fikret Çalca , yaptığı açıklamada tüketicinin daha ucuz bal yiyebilmesi için raftaki fiyatların düşürülmesine dikkat çekti, yetkililere çağrıda bulundu.

Başkan Çalca yazılı olarak yaptığı açıklamada, arıcılık faaliyetinin en yoğun yapıldığı illerin başında Muğla'nın geldiğini belirterek,bu amaçla arıcıların haklarını korumak amacıyla BALDER derneğini kurduklarını söyledi.

Muğla'nın Ülke çam balı konusunda ülke sınırlarını aşarak dünya çapında söz sahibi bir üretim bölgesi olduğuna dikkat çeken Çalca, arıcılık ürünleri konusunda baldan polene, arı sütünden balmumuna kadar birçok ürün üretimini gerçekleştirildiğini kaydetti. Sektörün son zamanlarda apiterapia ile sağlık alanında da arıcıların önemli yer işgal etmeye başladığını hatıratan Çalca , bu gelişmelere rağmen aynı oranda kazanç sağlama konusunda gelişme sağlanamadığını ifade etti.

Balder Başkanı Fikret Çalca,"Arıcılarımız ürettikleri ürünleri tüketicilere direk satış yapamadığı için her zaman aracılara ve büyük bal firmalarına bağımlı yaşamak zorunda kalmaktadır., tüketici de raftaki ürünü üreticidekine göre 3-4 kat daha pahalı satın almak zorunda kalarak zarar görmektedir.Başbakan Yardımcısı öncülüğünde kurulan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi"nin de şu anda iki ayda bir toplanarak fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyondaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerini izleme ve değerlendirme çalışmaları bulunmaktadır. Komite gıda piyasasında istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemekte, üretici birliklerinin güçlendirilmesine, tarım sektöründeki vergi ve teşvik sistemlerinin yeniden düzenlenmesine, tarımsal verimliliği artıracak tedbirler alınmasına ve etkin tarım finansman modelleri geliştirilmesine imkan tanıyacak politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktadır.Bu aşamada arıcılarımızın birlikte hareket edebileceği örgütlerden biri olarak Bal üretimi ve tüketiminde dağıtım zincirinin fiyatlara etkisi konusundaki gerçekleri kamuoyu ile paylaşarak piyasanın mevcut durumu ve asıl gerçeklerin herkes tarafından bilinmesi amaçlamıştır" diye konuştu.

Fikret Çalca, "Bal diğer gıda ürünleri gibi insanların ürettikleri bir gıda olmayıp, arılar tarafından üretilen ve insanlar tarafından paketlenen sağlıklı bir gıdadır. Bu nedenle markalar arası yaşanan 3 katına varan fiyat farklarının anlaşılması mümkün olmayıp tüketicinin de kafası karışmaktadır. Aynı bölgede üretilip farklı firmalarca piyasaya sürülen balların arasında yaşanan bu fiyat farkı ürünün piyasadaki sirkülasyonunun da az olmasına sebep olmaktadır. 2017 yılı üretimi ballar üzerinden örnek verilecek olursa üreticilerden 10 TL civarında alınan bal rafa geldiğinde 30 TL'yi aşmaktadır. Balların piyasaya çıkmadan daha önce üreticinin elinde iken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kontrolü başlamakta olup, piyasada tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrolü yapılmaktadır.

Bu durumda tüketiciler, üretim izinli balı raftan gönül rahatlığı ile alabilecek olup, üreticiden 10 TL civarında alınan bal, marka ayrımı gözetmeksizin 15-17 TL'ye de raftan alabilmelidir. Bu fiyatların tüm maliyetleri karşıladığı görülmekte, bunun üzerindeki satış rakamları tamamen tüketicinin cebinden alınmış fazladan paradır. Bu dağıtım zinciri balın piyasadaki sirkülasyonunu düşürmekte, aradaki aracıların fazla kazanmasına ancak üretici ile tüketicinin mağdur olmasına sebep olmaktadır. 15-17 TL'ye tüketiciye ulaşabilecek bir ticari döngü mümkün olup, tüketici balın yerine ikame ettiği ürünler yerine bal tüketimini artırarak hem sağlıklı beslenmiş olacak hem de sektörü canlandırmış ve Bal üreticisi de parasını aracılardan alabilmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaktır.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin gıda enflasyonunda yüksek seviyenin yanında aşırı oynaklığa sebep olan sorunların çözümü konusunda Bal Alıp Satanlar İhraç Edenler ve Paketleyenler Derneğimiz olarak destek vermek üretici ve tüketici menfaatini korumak sürdürülebilir tarımsal politikalara katkı sunmak istiyoruz. Tüketici memnuniyetinin üretici refahı üzerine kurulması gerektiğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. A. Eşref Fakıbaba'nın biz sessiz Bal üreticilerinini de sesini duymasını bekliyoruz. Üreticiden daha fazla kazanan bir aracı sisteminin hem üretici hem de tüketici açısından kontrol edilmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.