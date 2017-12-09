Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, basında yer alan hizmet alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince inceleme...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, basında yer alan hizmet alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince inceleme yapılacağı haberlerini değerlendirdi.

Başkan Gürün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığından müfettişler rutin denetlemeler için belediyemize geliyor. Bugüne kadar da birçok denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Alnımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" dedi.