  • BIST 105.909
  • Altın 147,217
  • Dolar 3,4951
  • Euro 4,1881
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 37 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Muğla Büyükşehir Konservatuvarı Kapılarını Açtı

» »
Muğla Büyükşehir Konservatuvarı Kapılarını Açtı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katıldığı törenle 2017-2018 eğitim yılına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katıldığı törenle 2017-2018 eğitim yılına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro ve Bale olmak üzere 5 bölümde 250 öğrencisi ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı. Büyükşehir Konservatuvarı ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları ve Tiyatro topluluğu olmak üzere 4 bölümde 90 öğrencisiyle 2017- 2018 yılında da çalışmalarına devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş belediyelerin öncelikli görevleri yol, su, ulaşım hizmetinin yanında Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuvar açarak sosyal ve demokrat belediyeciliğe çok güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e kültür ve sanata verdiği destek ve önem için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaşlaşma yolunda bir Türkiye için sadece okullardaki eğitimin yeterli olmayacağını, okullardaki eğitimin yanında çocukların ve gençlerin kültürle, sanatla, müzikle yeteneklerine göre tanışması gerektiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi konservatuvarının Muğla'da bu ilke ve amaç için kurulduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; "Eğitim yılının ilk gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Gazi'nin bize gösterdiği yolda gençlerimize Büyükşehir olarak yapmamız gereken katkıyı arttırmak ve onların eğitim yanında sanat, kültür, müzik, dans alanlarında da kendilerini geliştirmesi için konservatuvarımız bugün 250 öğrencisi ile eğitime başlıyor. Türk Halk, Sanat Müziği, Halk dansları, tiyatro ve bale alanlarında özgürlükler kenti Muğlamıza yakışan sevgi ve hoşgörü ile birlikte üretecekler. Kurulduğu günden bugüne konservatuvarımız Muğla genelinde Kültür Hizmet tırımızla tiyatro oyunları, Türk Halk, sanat müziği konserleri verdi ve 13 ilçemizde Muğlalı hemşehrilerimizle buluştu. Öğrencilerimiz bu konser ve oyunlarda konservatuvarda öğrendiklerini uygulama şansı da buldu. Muğla'da büyük bir aileyiz. Büyükşehir Belediyesi ailesi bugün aramıza katılan öğrencilerimizle daha da büyüdü. Bütün öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyor, onlara her zaman destek olan ailelerimize de bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşegül Aldinç Ve Gökhan Türkmen Sevenleriyle Buluştu18 Eylül 2017 Pazartesi 10:18
  • Pop Sanatçısı Çelik’i Bazı Hayranları "Serdar Ortaç" Sandı18 Eylül 2017 Pazartesi 09:18
  • Kilisliler Buray’la Coştu17 Eylül 2017 Pazar 22:23
  • Sanatçıların Köyünde “Yöresel Yabani Bitkiler Parkı” Kuruluyor17 Eylül 2017 Pazar 15:08
  • Adana’da "Sonbahara Merhaba" Konseri17 Eylül 2017 Pazar 12:48
  • Kolpa Söyledi, Gençler Kendinden Geçti17 Eylül 2017 Pazar 10:48
  • Coca Cola’nın Ceo’su Muhtar Kent Kızını Evlendirdi16 Eylül 2017 Cumartesi 23:38
  • İstanbul’da Moda Rüzgarı Esti16 Eylül 2017 Cumartesi 15:58
  • Başkan Karayol Vatandaşları 24. Kültür Ve Üzüm Festivali’ne Davet Etti15 Eylül 2017 Cuma 15:13
  • Köprübaşı’nda Zara Rüzgarı15 Eylül 2017 Cuma 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti