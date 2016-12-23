  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi

» »
Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi
Her yıl Ocak ayında başlayan ve Nisan ayının son haftasında sona eren Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme kuraları, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu...

Her yıl Ocak ayında başlayan ve Nisan ayının son haftasında sona eren Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme kuraları, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Salonu'nda çekildi.

Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme kuralarının, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Salonu'nda çekilişi gerçekleştirildi.

A, B, C Gruplarında oluşan üç gurupta şu takımlar yer aldı: A Grubunda; Milas Belediyesi Beçin Gençlikspor, Milas Erginspor, Bodrum Bitez Pedesa, Bodrum Göztepe 1915, Gündoğanspor Bodrum Yalı Gençlikspor.

B Grubu: Milas Belediye Ören Gençlikspor, Milas Gençlikspor, Yatağan Özpisispor, Muğla Merkez Menteşe Belediyespor, Muğla Gençlerbirliğispor, Milas Dörtyol Gençlikspor.

C Grubunda: Muğla Düğerek Güneşspor, Yerkesikspor, Datça Esnafspor, Esenköy Gençlikspor, Fethiye Çivtlik Belediyespor, Fethiye Çamköyspor.

Bu yıl 28-29 Ocak 2017 tarihleri arasında start alacak olan Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme müsabakalarının ilk haftasında; Düğerek Güneşspor, Fethiye Esenköyspor, Fethiye Çivtlikspor, Yerkesikspor, Fethiye Çamköy, Datça Esnafspor, Milas Erginspor, Bodrum Gündoğan Gençlikspor, Milas Belediye Beçin Gençlikspor, Bodrum Göztepe 1915, Milas Dörtyol Gençlikspor, Milas Belediye Örenspor, Özpisispor, Milas Gençlikspor, Muğla Menteşe Merkez Belediyespor, Muğla Gençlerbirliğispor takımları karşılaşacak.

Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi

Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi

Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi

Muğla İkinci Amatör Küme Kuraları Çekildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda ’15 Temmuz’ Konulu Fotoğraf Sergisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Siirt’teki Yerel Gazeteler Denetlendi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Kütahya 2. Osb’nin Bütçesi 14 Milyon 922 Bin Tl23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti