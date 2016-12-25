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Muğla’da 15 Temmuz’dan Bu Yana 337 Tutuklama

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Muğla’da 15 Temmuz’dan Bu Yana 337 Tutuklama
Muğla İl Olağanüstü Hal Bürosu 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Muğla ve diğer illerdeki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından sürdürülen terör...

Muğla İl Olağanüstü Hal Bürosu 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Muğla ve diğer illerdeki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından sürdürülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 337 şahsın tutuklandığını açıkladı.

İl Olağanüstü Hal Bürosundan yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar İlimiz Muğla genelinde dini istismar eden, darbeci, bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalara kesintisiz devam edilmektedir. Sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üst düzey yöneticileri, bu örgüte üye olanlar, örgüt adına faaliyette bulunanlar, finansman sağlayan, yardım yataklık eden işadamları, siviller ve Kamu Personellerine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülmektedir. Yapılan operasyonlarda; toplam Bin 624 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. 737 şahıs yakalanmış, bunlardan 337 şahıs tutuklu, 258 şahıs Adli Kontrol, 110 Serbest, 31 şahıs başka illere sevk edilmiş ve 1 şahıs ise gözaltında olup işlemleri devam etmektedir. FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile iltisaklı olduğundan hareketle Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen ve uzaklaştırılan kamu personelinden; 547 personel ihraç edilmiş, 340 personel görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

10 DERNEK, 5 SENDİKAYA İDARİ TEDBİR

Operasyonlar kapsamında terör örgütleri ile bağlantısı olduğu ileri sürülen ve idari tedbir kararı alınan dernek ve sendikalar hakkında da bilgi verildi. Verilen bilgide, "Ayrıca ilimizde; 14 okul, 21 yurt, 10 dernek, 5 sendika, 8 dershane, 19 verici istasyonu, 1 ajans, 2 kurs, 1 gazeteye kapatılma ve idari tedbir kararı uygulanmıştır. Bununla birlikte aynı süreçte PKK/KCK, DAEŞ ve DHKPC terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünden 16 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 3 şahıs tutuklu, 5 şahıs adli kontrol, 8 şahıs serbest bırakıldı. DAEŞ terör örgütünden 2 şahıs yakalanmış ve adli işlemler sonucu tutuklanırken, DHKP-C terör örgütünden 1 şahıs yakalanarak tutuklanmıştır. İlimizde kamu düzeninin korunması, asayiş ve huzurun temini ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü terör örgütleriyle mücadelemiz devam etmekte olup, operasyonel çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

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