Muğla’da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da çiftçilere Mumcular Karaova kısıtlı sulama programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muğla'da çiftçilere Mumcular Karaova kısıtlı sulama programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılan Muğla Mumcular Barajında, yağışlarla gelen akımların düşük olması nedeniyle yeterli miktarda su depolanmadığı için bu bölgedeki çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, önceki yıllara göre sulama suyu miktarı ihtiyaçtan az olduğu için belli oranlarda kısıtlı sulama programı uygulanması gerektiği belirtildi.

Mumcular Belediye salonunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Karaova sulaması proje alanında bulunan yerleşim yerlerindeki çiftçilere Kısıtlı Sulama Programı uygulanması ile ilgili yapılacaklar anlatıldı. Toplantıya Menteşe Havzası Sulama Birliği yetkilileri de katılarak, 2017 yılı sulama faaliyetleri konusunda çiftçilere bilgi verdiler.