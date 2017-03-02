  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Muğla’da Kaza: 1 Ölü

» »
Muğla’da Kaza: 1 Ölü
Muğla'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonrası bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonrası bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Kazada ölen Ali Kallem'in eşi Sadıka Kallem de 2015 yılının Ekim ayında kazanın yaşandığı yere 2 kilometre uzaklıkta meydanag elen kazada hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağında tali yoldan anayola çıkmaya çalışan Ali Kallem yönetimindeki 48 NR 345 plakalı otomobil, Yatağan istikametinden gelen ve S.H.'nin kullandığı 48 BT 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ali Kallem'in kullandığı otomobil yol kenarına savrulurken, S.H.'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada Ali Kallem ile aynı otomobilde bulunan Yazgül Gök, araç içinde sıkıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait AKS ekibinin çalışmaları ile Ali Kallem ve Yazgül Gök'ü, sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ambulansı ile ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kallem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanında yolcu olarak bulunan Yazgül Gök ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Kallem'in eşi Sadıka Kallem'i 20 Eylül 2015 tarihinde Bayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Muğla’da Kaza: 1 Ölü

Muğla’da Kaza: 1 Ölü

Muğla’da Kaza: 1 Ölü

Muğla’da Kaza: 1 Ölü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Yedisu Kaymakamı, Güzgülü Köylüleri İle Bir Araya Geldi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Altepe: “Uyuşturucuyla Topyekûn Mücadele Şart”02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor02 Mart 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti