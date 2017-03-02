Muğla’da Kaza: 1 Ölü

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonrası bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonrası bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Kazada ölen Ali Kallem'in eşi Sadıka Kallem de 2015 yılının Ekim ayında kazanın yaşandığı yere 2 kilometre uzaklıkta meydanag elen kazada hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağında tali yoldan anayola çıkmaya çalışan Ali Kallem yönetimindeki 48 NR 345 plakalı otomobil, Yatağan istikametinden gelen ve S.H.'nin kullandığı 48 BT 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ali Kallem'in kullandığı otomobil yol kenarına savrulurken, S.H.'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada Ali Kallem ile aynı otomobilde bulunan Yazgül Gök, araç içinde sıkıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait AKS ekibinin çalışmaları ile Ali Kallem ve Yazgül Gök'ü, sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ambulansı ile ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kallem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanında yolcu olarak bulunan Yazgül Gök ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Kallem'in eşi Sadıka Kallem'i 20 Eylül 2015 tarihinde Bayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.