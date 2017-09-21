Türkiye'nin önde gelen limon üretim bölgesi Muğla'da limon hasadı başladı.

Türkiye'nin önde gelen limon üretim bölgesi Muğla'da limon hasadı başladı.

Dalında 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı bulan limonun toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor. Toplanan limonlar, Ortaca Sebze ve Meyve Satış Kooperatifi (ORMESKOOP) ürün işleme tesisinde sarartma işleminde geçtikten sonra ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor.

Tesiste yapılan çalışmaları takip eden Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, limon hasadı yapılan bahçelerde işçileri ziyaret ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Bölgede ağırlıklı olarak enterdonat limon yetiştirildiğini aktaran oda başkanı Çöllü, "Hayırlısıyla limon hasadına başladık. Bu yıl bölgemizde limon geçen yıla göre yüzde ellinin altında, geçen yıllarda bölgemizde 50-55 bin ton gibi limon vardı. Bu yıl beklentimiz 20 bin ton civarında, limonda rekolte durumu az ama fiyatlar şuanda iyi durumda, inşallah çiftçimiz için hayırlı olur" dedi.