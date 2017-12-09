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Muğla’da ‘Narko-kom’ Uygulaması

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Muğla’da ‘Narko-kom’ Uygulaması
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak...

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak oturduğu Kötekli Mahallesinde gerçekleştirdiği "Narko-KOM" uygulamasında tüm ilçelerdeki Narkotik ve KOM ekipleri görev aldı. 37 ekip ve 150 polisin katıldığı uygulama 2 saat sürdü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde toplanan ve ilçelerden gelen 150 Narkotik ve KOM ekipleri uyuşturucu, Menteşe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden gelen ekipler de işletmelerde sahte alkol denetimi yaptı. Saat 22.00'da başlayan denetim gece saat 24.00'a kadar sürdü.

KOM Şube Müdürlüğü'nden toplu çıkış yapan ekiplere motorize ekipler de destek verdi. Uygulama esnasında Narkotik köpekler de görev alırken, uygulamada 970 GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 7 arama kaydı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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