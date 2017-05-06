Muğla’da “Sivil Havacılık Ve Terminal İşletmeciliği” Semineri

Muğla'nın Dalaman ilçesinde "Sivil Havacılık ve Terminal İşletmeciliği" semineri düzenlendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde "Sivil Havacılık ve Terminal İşletmeciliği" semineri düzenlendi.

YDA Dalaman Havalimanı tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine, "Sivil Havacılık ve Terminal İşletmeciliği" semineri düzenlendi.

Havalimanı konferans salonunda düzenlenen seminerde YDA Dalaman Havalimanı Genel Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz ve Operasyon Müdürü Neslihan Kulleş tarafından Dalaman Havalimanı çalışma şartları ve prensiplerinin yanı sıra terminal işletmeciliği hakkında bilgiler verildi.

Seminere katılan öğrencilere terminal işletmeciliği hakkında bilgiler verdiklerini aktaran YDA Dalaman Havalimanı Genel Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz; "Terminal İşletmeciliği ve Kariyer günlerinin sonuncusunda kendi havalimanımızda, sivil havacılık öğrencileri ile beraberiz. Seminere katılan 82 öğrenciye terminal işletmeciliğini anlattık. Yap işlet devret modelinin ne olduğunu anlattık. Seminerin ardından kendi bünyemizde değerlendirmek amacıyla kariyer günleri düzenleyeceğiz. Bizim de ihtiyacımız olan sivil havacılık mezunu arkadaşlarımıza burada istihdam sağlayacağız" diye konuştu.

"Seminerlerin ardından 15 arkadaşımıza istihdam sağladık"

Ankara ve İstanbul'da 4 üniversitede daha seminerleri gerçekleştirdiklerini belirten Ayaz, "sektör hızla büyüyor. Sivil havacılık, özel sektör ve terminal işletmeciliği hızla büyüyor. Bu anlamda biz kendi bünyemize sektörün en iyilerini ve yetiştirilmiş güçlerini katmak için üniversiteleri dolaştık. Bu çalışmaların ardından 15 arkadaşımızı bünyemize kattık. İstihdama katkı sağladık. Dalaman Meslek Yüksek Okulu'nda da okul 1'incisini daha mezun olur olmaz bünyemize kattık" dedi.

Üniversitelerin yetiştirdiği gençlere koltuklarını devretmek istediklerini söyleyen Ayaz, eğitimli gençler ile sektörü büyütmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.