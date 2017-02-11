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Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’

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Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’
15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan milli bilinç, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla kurulan "Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'nin...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan milli bilinç, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla kurulan "Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'nin Muğla'da kuruluş çalışmalarına hız verildi.

Derneğin amacının birlik ve beraberliğin yanında vatandaşların refahı ve huzuru için projeler üretmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak amacıyla milli birlik ve beraberlik şuurunu yaygınlaştırmak, şehit yakınları, gaziler, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve sığınmacılar gibi ihtiyaç sahiplerini maddi manevi destek vermek olduğunu belirten Toplumsal Diriliş Harekete Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cem Galitekin, derneğin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Galitekin, "Ülkemiz son zamanlarda iç ve dış kaynaklı olarak hain saldırılarla ve ekonomik saldırılar ile mücadele ediyor. Tüm güvenlik teşkilatlarımız bu hain saldırılara karşı canlarını hiçe sayarak mücadele ediyor. Bizler de onların arkasında güç olmalıyız. Bu kaosun düzeltilmesi ve ülkemizi daha refah dolu günlere ulaştırmak amacıyla Gazi Meclisimizin çoğunluğu ile alınan Anayasa değişiklik paketine tüm içtenlikle derneğimiz adına "Evet" diyor ve destekliyoruz. Bu referandum döneminde neden evet diyeceğimizi değil, neden hayır demeyeceğimizi anlatacağız. Yıllardır ülkemizi bölmek için her türlü hainliği yapan PKK, anayasanın değişmesi ülke menfaatine değil diye hayır diyor. Acaba kimin çıkarını düşünüyor. DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ hayır diyor. Çünkü bir daha insanların temiz duygularını sömürerek ülkeyi ele geçirmeyi bile düşünemeyecekler ve diğer terör örgütleri aynı sebeplerle hayır kampanyasına destek olmaktadırlar. Zaman bir olma, diri olma, iri olma zamanı. Çünkü mesele memleket meselesi" dedi.

Konuşmaların ardından Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'ne yeni üye kayıtları yapıldı.

Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’

Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’

Muğla’da ‘Toplumsal Diriliş Hareketi’

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