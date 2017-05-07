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Muğla’da Traktör Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

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Muğla’da Traktör Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Hamitköy Mahallesi Katmış Sokakta Metin Eyinç'in (40) kullandığı 48 K 4146 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çiftlik etrafında açılan sulama kanalına devrildi. Traktörün devrilmesi ile sürücü Eyinç ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Emir Eyinç (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Emir Eyinç, ilk tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Traktör sürücüsü Metin Eyinç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eyinç'in Aydın'ın Efeler ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve hafta sonu tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden sulama kanalına tepki

Mahalledeki sulama kanallarına tepki gösteren mahalle sakinleri; "Kapatacağız diyerek açtılar. Kapatmadılar. En kıymetli canımız gitti. Başka canlar yanmasın burada çocuklarımız var. Burası kapansın başka canlar gitmesin" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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