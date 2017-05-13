Muğla’daki Feci Kazanın Ardından Kafiledeki Kadınlar İzmir’e Döndü

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından

kafilede yer alan diğer iki midibüsteki kadınlar İzmir'e geri döndü. Kazada ölen Nazlı Ceylan'ın ise molada arkadaki midibüsten inip kaza yapan midibüse bindiği öğrenildi.

İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Acı olayın ardından diğer iki midibüsteki yolcular İzmir'e döndü. Kazada ölen Nazlı Ceylan'ın ise molada arkadaki midibüsten inip kaza yapan midibüse bindiği öğrenildi. Araçlardan inip evlerine giden kadınların bitkin halde oldukları ve ağladıkları görüldü.