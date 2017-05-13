Muğla’daki Kazada Ölen 24 Kişinin Kimlikleri Belirlendi

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 24 kişinin kimlikleri belirlendi.
Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden ve ardından cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen 24 kişinin kimlikleri belirlendi.
Kazada ölen kişilerin isimleri şöyle: Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ.
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