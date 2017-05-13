Muğla’daki Kazada Ölü Sayısı 24’e Yükseldi

Muğla Valisi Amir Çiçek, meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini söyledi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini söyledi.

Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile birlikte

kazayla ilgili açıklamada bulundu. Bugün İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmekte olan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsünün Muğla-Marmaris yolunun Sakar Geçidi mevkiinde saat 12.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlanarak, yolun uçurumun altındaki bölümüne düştüğünü belirten Valhi Çiçek, "Bu elim trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 17 vatandaşımız olay meydana geldiğinde, 3 vatandaşımız müdahale esnasında olmak üzere toplam 20 vatandaşımız olay yerinde, 4 vatandaşımız da hastanede olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i bebek, 3'ü çocuk 10 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Kaza haber alınır alınmaz devletin tüm imkânları seferber edilerek, süratle yaralılar Menteşe ve Marmaris'teki hastanelere götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Söz konusu elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Midibüs düştüğü noktada 35 AL 1645 plakalı araca çarptıysa da bu araçta sadece maddi hasar meydana gelmiş olup, araçtaki vatandaşlarımız kazayı yara almadan atlatmıştır. Muğla-Marmaris karayolu saat 15.00 civarında kontrollü olarak trafiğe açılmıştır" dedi.

Kazada yaralananlardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten (12) ve Bahar Sinur Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 10 aylık Nehir Sertbaş ve Simge Sinur (17) Muğla Yücelen Hastanesine, Beyzanur Hano (8) ve Cahide Güler ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.