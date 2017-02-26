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Muğlaspor: 2 12bingöl: 0

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Muğlaspor: 2 12bingöl: 0
Son haftalarda kendi sahasında ve deplâsmanda öne geçtiği tüm maçlarda son dakika yediği gol ile bir puana abone olan Muğlaspor, 12 Bingölspor karşısında...

Son haftalarda kendi sahasında ve deplâsmanda öne geçtiği tüm maçlarda son dakika yediği gol ile bir puana abone olan Muğlaspor, 12 Bingölspor karşısında her iki yarıda attığı goller ile üç puana ulaştı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Seser Tuna xx, Gündoğdu Yiğit xx, Erhan Yalta xx

Muğlaspor: Hasan xxx, Akın xxx, Fatih xxx, Osman xxx, Nizamettin xxx, Samet xxx, Mertcan xxx, Ender xxx (Dak. 87 Erol x), Tuncay**(Dk.90 Ozan), Berkay***(Dk.80 Oğuzhan)

12 Bingölspor: Erman*, Gökhan*(Dk.85 Murat*), Burhanettin*, Hüseyin*, Fatih*, Anıl*(Dk.60 Rıdvan*), Ömerül*, Burak0*, Özkan*(Dk.74 Burak*), Şafak*, Şahin**

Sarı kartlar: Samet(Muğlaspor), Gökhan, Özkan, Şahin(12 Bingölspor)

Goller: Dak. 29 Emirhan, Dak. 74 Berkay

Maçtan Dakikalar:

Dk. 16 Muğlaspor atağında Ender'in ceza sahasına pasını Samet savunmaya rağmen vurdu, top kalecide kaldı.

Dk. 20 Samet yaklaşık 30 metreden direk kaleye gönderdi, top direkte patladı araya giren 12 Bingöl savunması topu kornere gönderdi.

Dk. 25 Ender gelişen 12 Bingölspor atağında Burhanettin ceza sahası önünde topla buluştu, şutunda Kaleci Hasan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Dk. 28 GOL - Muğlaspor bu dakikada öne geçti. Orta sahada topla buluşan Emirhan ceza sahasına girmeden sert şutunda top ağlarla buluştu 1-0.

Dk. 41 12 Bingölspor atağında Gökhan sağ kanattan ceza sahasına girdi, şutunda kaleci Hasan yine gole izin vermedi.

Dk. 55 Muğlaspor atağında Berkay'ın ceza sahasına ortasında altı pas içinde Ender'in vuruşunda top kaleciden döndü.

Dk.65 Muğlaspor sol kanattan atak geliştirdi. Tuncay ceza sahasında topla buluştu şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 74 GOL - Muğlaspor farkı ikiye çıkardı. Topla buluşan Berkay bekletmeden direk kaleye şutu önce üst direğe, ardından kale çizgisine vurdu. Gol mü, değil mi tartışmaları olurken yardımcı hakem gölü verdi ve santraya koştu gol 2-0.

Muğlaspor: 2 12bingöl: 0

Muğlaspor: 2 12bingöl: 0

Muğlaspor: 2 12bingöl: 0

Muğlaspor: 2 12bingöl: 0

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