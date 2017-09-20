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Muğla’yı Turizmde Uçuracak Anlaşma

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Muğla’yı Turizmde Uçuracak Anlaşma
Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 yılda bir gerçekleşen olağan kongrelerinin 27-29 Ekim'de Dalaman'da yapılmasına ve Hindistan...

Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 yılda bir gerçekleşen olağan kongrelerinin 27-29 Ekim'de Dalaman'da yapılmasına ve Hindistan için yeni destinasyon olarak Muğla'nın tanıtılmasına karar verdi.

Muğla'nın turizm çeşitliliğini ve destinasyonlarını Hindistan pazarında tanıtmak üzere 2016 yılından bu yana, Valilik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, DOKTOB (Dalaman-Ortaca-Köyceğiz Turizm Birliği), TITC (Türk-Hindistan Turizm Konseyi) ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliği ile yürütülen tanıtım faaliyetleri meyvelerini verdi. Bu çalışmalar sonucunda, TAFİ (Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeleri; bölgeye yaptıkları birkaç ziyaret sonrasında, 2 yılda bir gerçekleşen olağan kongrelerini, DOKTOB ve TITC işbirliği ile 27-29 Ekim'de Dalaman'da yapılmasına ve Hindistan için yeni destinasyon olarak Muğla'nın tanıtılmasına karar verdi. Konuyla ilgili toplantıya Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, ilçe belediye başkanları ile turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

1,3 milyar nüfusu ile dünyanın ikinci büyük nüfusuna, Çin'den sonra ikinci en hızlı büyüme gösteren ekonomiye sahip olan Hindistan'da, her yıl yurtdışına seyahat edenlerin yüzde 15-20 artış gösterdiği ve 2016 yılında 22 milyon Hintli turistin başka ülkelere seyahat ettiği belirtildi.

Tayland, Singapur, Dubai ve Malezya gibi destinasyonlar yılda 1 milyon Hintli turist ağırlarken Muğla bölgesi de son 1 yıldır yaptığı çalışmalarla bu listede yer almak için büyük çaba harcıyor.

TAFİ'nin 650 aktif üyesini 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında kongre için Muğla'da ağırlayacaklarını kaydeden DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, "Kongre öncesi Kuşadası, Bodrum, Marmaris gezilecek. Kongre sırasında, Dalaman-Ortaca-Dalyan-Köyceğiz ve Fethiye tanıtımları yapılarak, bölgemizde misafir edilecekler. Kongre sonrası ise sadece Muğla ilimizi değil, Antalya, Pamukkale, Konya, Kapadokya ve İstanbul destinasyonlarımızda da tanıtımlar yapılması organize edilerek tüm destinasyonlarımıza Hintli turistlerin gelmeleri için çalışmalar yapılacaktır" dedi.

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