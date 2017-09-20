Muhacir Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Kurt’a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ve hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ve hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Zihni Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kitle örgütlerinin demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirten Başkan Kurt, "Kitle örgütleri, vatandaşlarımızı temsil ediyor. Tıpkı sizin dernek ve federasyonunuz gibi. Sizler Balkan Türklerinin sesi, temsilcilerisiniz. Bu nedenle de demokrasi ve toplum yaşamı için önemlisiniz" ifadelerini kullandı. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak kitle örgütleri ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini de belirtti.

Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman Balkan Türklerinin yanında olduğunu belirten Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Zihni Çalışkan, Başkan Kurt'a kendilerine verdiği destek ve Odunpazarı için hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.