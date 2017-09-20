Muharrem Ayı Oruçları Başlıyor

Muharrem Ayı oruçları 21 Eylül 2017 Perşembe günü başlıyor. Muharrem Ayı başlangıcı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan...

Muharrem Ayı oruçları 21 Eylül 2017 Perşembe günü başlıyor. Muharrem Ayı başlangıcı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün açıklamada bulunarak, "21 Eylül 2017 Perşembe günü itibari ile muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem ayı ay takvimine göre yılın ilk ayıdır." dedi.

"Kurban Bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21. gün oruçlarımızı tutmaktayız" diyerek sözlerini sürdüren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün; " Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. Alevi inancına göre bu ay Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır. Bu ayda oruç tutmak Hz. Adem Peygamber'in tövbesine katılmak, Nuh Peygamber'i, Yunus Peygamber'i, İbrahim Peygamber'i, Eyüp Peygamber'i, İdris Peygamber'i, Musa Peygamber'i, İsa Peygamber'i ve iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa'yı anmaktır. Onların Sevgisiyle bezenmektir. Onların yolu ile, ahlâkı ile bezenmek ve aht'e vefalı olmaktır.

Bu ayda oruç tutmak başta Hz. İmam Ali olmak üzere tüm on iki imamlara gösterilen sadakati davranışa dökmektir. Bu ayda oruç tutmak şehitler şahı Hz. İmam Hüseyin ve ona ikrar verenlerin soylu mücadelesini yüzyıllar sonra bile inançla, kararlıkla ve azimle yaşatmak demektir. Kerbela'da Ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz. Hüseyin'in büyük oğlu sağ olarak kurtulmuştur. Ehlibeyt soyu olan imamlar ve seyitler İmam Zeynel Abidin'den devam etmiştir. Ehlibeyt'in yolundan gidenler manevi kurtuluşa erecektir. Biz aleviler hem peygamberlerin kurtuluş ve selamete ermelerini, hem de Hz. Peygamber'imizin soyunun dünyada kesilmeyip devam ettiğine, şükür ve sena olarak oruç ibadetlerimizi yerine getirmekteyiz ve bu nedenle on iki gün matem orucu tutmaktayız.

Aleviler bütün insanları Allah'ın eseri diye sevmiş, İslam'ın özünü dört kapı kırk makamda bulmuş, bunu da eline, diline, beline sahip ol kuralı ile özetlemiş, bin defa mazlum olsan bile bir defa zalim olma diyerek her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Yolunu sevgi, barış, kardeşlik, dostluk yolu olarak belirlemiştir. Muharrem orucu boyunca yardımsever vatandaşlarımızın yardımları ile her akşam oruç açma yemekleri vakfımız yemekhanesinde verilecektir. Yine matem orucu boyunca cem evimiz de cem ibadetleri yapılacaktır. 03 Ekim 2017 Salı gönü 11,30 ile 13, 30 saatleri arasında vakfımız yemekhanesinde yemek ve aşure ikramı yapılacaktır diyen Düzgün tüm dostları ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz. Kutsal Muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diyoruz. Ne mutlu Allah rızası ile oruç tutanlara!. Ne mutlu oruç tutarak kalbini Allah ve İnsan sevgisi ile dolduranlara. Yüce Allah Tuttuğumuz oruç ve matemlerimizi, yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi.