Muharrem İnce Nilüferlilere Seslendi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'da "neden hayır" mitingi gerçekleştirdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'da "neden hayır" mitingi gerçekleştirdi.

Bursa'da Nilüfer ilçe halkıyla bir araya gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmalarına devam ediyor. Yeni anayasa maddelerini değerlendiren İnce, "Şuan ki anayasa yargı bağımsızdır. Yeni anayasa ile yargı hem "bağımsız" hem "tarafsız" olacakmış. Yargı tarafsız olamaz. Yargı cumhuriyetten yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana taraftır. Onun için karşıyız. Bir başka maddede ise şu anda 550 olan milletvekili sayımız 600'ye çıkacak. Dünyanın 2 büyük devletinden biri olan ABD'nin nüfusu 300 milyon milletvekili sayısı ise 435'tir. Yani Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde bir devletin milletvekili sayısı 435, Türkiye'yi 600 yapacağız. Rusya'nın 150 milyon nüfusu var. Onların milletvekili sayısı ise 450'dir. Bizim paramız çok mu? 200 trilyon parayı neden sokağa atacağız. 600 değil 300 yeter" dedi.

Yapılan anketlere de değinen İnce, "Anketler önde gidiyormuş hayır çıkacakmış. İnanmayın. Anketler kötü gidiyormuş evet çıkacakmış. Ne rehavete ne de karamsarlığa kapılacaksın. Görevini yapacaksın. 16 Nisan günü sandığa gittiğiniz de, diyeceksiniz ki "sandık devletten, pusula devletten, mürekkep devletten, mühür devletten, bas hayıra kurtul bu illetten" diyeceksin" diye konuştu.

Nilüfer halkında referandum seçimlerine kadar iyi çalışmalarını isteyen İnce, "Nilüfer'de oyları arttırmalıyız ki diğer yerlerdeki açıklarımızı kapatalım. Referandum herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.