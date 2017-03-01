Muhasebe Haftası Kutlanıyor

1-7 Mart Muhasebe Haftası, Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1-7 Mart Muhasebe Haftası, Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Etkinlikler, sabah Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz tarafından anıta çelenk sunuldu. Etkinlikler çerçevesinde daha sonra Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve Üyeleri Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Vali Kamçı, müşavirlere büyük görevler düştüğünü söyleyerek Muhasebe Haftaları'nı kutladı. Ziyarette konuşan Oda Başkanı Anfer yılmaz ise, "Bin 800 kişilik bir aileyiz. Verginin toplanmasında devletimizle, vergi daireleriyle, bakanlıkla direk iletişim halindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi anlamında da her zaman taşın altına elimizi sokuyoruz ve sokmaya da devam edeceğiz. Her zaman devletimizin yanındayız" diye konuştu.

Muhasebe Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam edecek.