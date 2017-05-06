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Muhasebeciler Van’da Buluştu

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Muhasebeciler Van’da Buluştu
VAN (İHA) – Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten serbest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının başkanları Van'da buluştu.

VAN (İHA) – Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten serbest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının başkanları Van'da buluştu.

DoubleTree by Hilton Hotel'de düzenlenen "Ege Odaları ve 41. Doğu ve Güneydoğu Odaları Platform Toplantısı'na ülke genelindeki 25 oda başkanı ve yöneticisi katıldı. Burada konuşan Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı İbrahim Şahin, dört ayda bir yapılan ve mesleki sorunların konuşulduğu toplantın 41.'sinin Van'da yapıldığını hatırlatarak, "Van-Ağrı-Hakkâri bölge odamızın 331 üyesi bulunmaktadır. Coğrafi anlamda en büyük oda olduğumuzu iddia ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında örgütlenen muhasebe ve mali müşavirlik odalarımızın aracılığıyla dayanışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ege Odaları Platformu ile Doğu-Güneydoğu platform toplantılarının önemli olduğunu ve diğer bölge platformlarına da örnek olacağını umuyorum" dedi.

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı ve Doğu ve Güneydoğu Odaları Platformu Dönem Sekreteri Mehmet Nabioğlu ise, Türkiye genelinde 103 bin meslek mensubu ve 21 bin stajyer olduğunu, bunların 81 ildeki meslek odalarında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Toplantıda, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu da bir konuşma yaptı.

Van'da yapılan toplantıya Ege bölgesinden oda başkanları eşleriyle birlikte katılım sağlarken, toplantıda ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ortamın iyileştirilmesinde sivil toplum örgütlerinin rolü ve işlevi tartışıldı.

Muhasebeciler Van’da Buluştu

Muhasebeciler Van’da Buluştu

Muhasebeciler Van’da Buluştu

Muhasebeciler Van’da Buluştu

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