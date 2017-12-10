Mühendis adaylarına ilk baret Taşçı'dan

OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerini Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Tesisi'nde ağırlayan Atakum Belediye Başkanı Taşçı, mühendis adayı gençlere ilk baretlerini hediye etti

Atakum Belediyesi ile ATABEK Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirilmiş olduğu program kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ilk baretlerini hediye eden ve Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Tesisi'ni gezdiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, mühendis adaylarına tesiste gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

OMÜ'lü mühendis adaylarına inşaat mühendisliğinin önemini anlatan ve kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, "Gerektiğinde dağ başında, mahrumiyet bölgelerinde, toz, toprak, çamur, yağmur, soğuk, sıcakta, genelde yoğun tempoda gece geç saatlere kadar çalışacağınız anlar gelecek. Ama sonuç itibariyle bir eseri ortaya çıkartmış olacaksınız. Sizleri zor ama önemli bir iş hayatı bekliyor" şeklinde konuştu.

GÜNDE 30 BİN PARKE TAŞI

Başkan Taşçı, "Günde 30 bin adet parke taşının üretildiği belediyemizin Kilitli Taş Parke Fabrikası, çalışmalarımızı daha güçlendirdi. Özellikle kış aylarında, parke yol yapımı çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha da iyi koşullarda yaşaması, ilçemizin zaten yüksek olan yaşam kalitesinin daha da artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Özkan ŞENGÜN