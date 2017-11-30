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Mühendisin Ölümüne İlişkin Davada Sanığın Yargılanmasına Başlandı

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Mühendisin Ölümüne İlişkin Davada Sanığın Yargılanmasına Başlandı
Kartal'da mühendis Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlanan 17 yaşındaki M.A. savunmasında, maktülün kendisine...

Kartal'da mühendis Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlanan 17 yaşındaki M.A. savunmasında, maktülün kendisine cinsel tacizde bulunmak istemesi üzerine sinirlendiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucunda olayın gerçekleştiğini söyledi.

Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 17 yaşındaki M.A.'nın 34 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık M.A. bilgisayar işi yaptığını ve Volkan Karadeli'yi işten dolayı tanıdığını söyleyerek, sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını ve aralarında ağabey kardeş ilişkisi olduğunu söyledi. Olay günü Volkan Karadeli'nin evine gittiğini söyleyen M.A., maktülün kendisine cinsel tacizde bulunmak istemesi üzerine sinirlendiğini, aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Sanık M.A., yaşanan tartışmanın üzerine çantasındaki bıçağı çıkarttığını ve gerisini hatırlamadığını söyledi. Maktülü öldürmek için eve gitmediğini kaydeden M.A.'nın, kendisine saldırdığı için maktülü bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Akıl sağlığına ilişkin rapor istendi

Sanık M.A.'nın akıl hastalığının yerinde olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, GSM şirketinde mühendis olarak çalışan Volkan Karadeli'nin 3 Mart'ta Kartal'daki evinde öldürülmüş halde bulunduğu ve şüphelinin kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandığı anlatılmıştı.

Sanığın ifadesinde eylemi tasarlayarak işlemediğini, ani gelişen bir olay olduğunu ve adam öldürme suçunu kabul ettiğini söylediğinin belirtildiği iddianamede, sanık M.A'nın Volkan Karadeli'yi birden fazla darbe ile yaralamak suretiyle tasarlayarak öldürdüğü vurgulanmıştı.

İddianamede, M.A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan da 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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