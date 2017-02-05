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Mühendisler Diş İmplantlarının Ömrü İçin Harekete Geçti

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Mühendisler Diş İmplantlarının Ömrü İçin Harekete Geçti
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Karpat tarafından önerilip YÖK tarafından da desteklenmeye uygun bulunan "Farklı Tasarım ve Kaplamalara Sahip Diş İmplantlarının Ömürlerinin Tespiti için Teorik ve Deneysel Metotların Geliştirilmesi" konulu proje start aldı.

Doç. Dr. Fatih Karpat, Yrd. Doç. Dr. Esin Karpat, Arş Gör. Oğuz Doğan, Arş. Gör. Celalettin Yüce ve yüksek lisans öğrencisi Hasan Karaman'dan oluşan proje ekibi, Amerika Birleşik Devletleri Central Oklahoma Üniversitesinde çalışmalarına başladı. Bir ay süreyle Prof. Dr. Morshed Khandaker ve ekibiyle çalışmalarını sürdürecek olan Uludağ Üniversitesi ekibi onuruna Central Oklahoma Üniversitesi yönetimi tarafından bir resepsiyon verildi. Resepsiyona Uludağ Üniversitesi ekibinin yanı sıra Central Oklahoma Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Don Betz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. John Barthell ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. David Macey, Mühendislik ve Fizik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Wei Chen ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Resepsiyonda konuşan Central Oklahoma Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Betz, Uludağ Üniversitesinin Türkiye'nin bölgedeki önemi nedeniyle 50'ye yakın partner üniversite içinde farklı bir yeri olduğunu ve bu nedenle güçlü stratejik bir ortak olarak gördüklerini ifade etti. Konuşmasının ardından proje ekibini konuklara takdim eden Prof. Dr. Betz, üniversitesinin rozetlerini proje ekibine hediye etti.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barthell'ın daha önceki Bursa ziyaretinde edindiği Uludağ Üniversitesi logosunu taşıyan kravat ile resepsiyona katılması ise dikkat çekti. Doç. Dr. Fatih Karpat da Uludağ Üniversitesi adına el yapımı lokumluğu Prof. Dr. Betz'e hediye etti.

Yüksek Öğretim Kurulunca "Türk yüksek öğretim sisteminin dünyaya açılan penceresi" olarak nitelendirilen "Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı" kapsamında desteklenen proje bir yıl sürecek. Proje kapsamında Central Oklahoma Üniversitesinden üç akademisyen, ortak çalışmalarda bulunmak üzere yaz döneminde Uludağ Üniversitesine gelecek.

Mühendisler Diş İmplantlarının Ömrü İçin Harekete Geçti

Mühendisler Diş İmplantlarının Ömrü İçin Harekete Geçti

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