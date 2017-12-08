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Mühimmat Depo Komutanlığında Askerlere Yangın Eğitimi

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Mühimmat Depo Komutanlığında Askerlere Yangın Eğitimi
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın eğitimi verildi.

Vatandaşların yangın konusunda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlenen eğitim çalışmaları devam ederken, son olarak Bozüyük Garnizon Komutanlığı ile birlikte ortaklaşa yangın tatbikatı yapıldı. Bozüyük İlçe Garnizon Komutanlığı'ndan gelen yangın ihbarı ile başlayan yangın söndürme tatbikatında Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ihbarı alır almaz ivedilikle olay yerine intikal etti. Burada yapılan yangın söndürme tatbikatının ardından İtfaiye personeli tarafından verilen eğitimde Mühimmat Depo Komutanlığı'nda meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilebileceği ve yangın sırasında askerlerin neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Yangın türleri, yangını kontrol altına alma ve söndürme, yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak malzemeler konusunda da bilgi verilen eğitimde ayrıca; yangın söndürme tüpü ve itfaiye araçları anlatılarak bu araçların ve aparatlarının hangi durumlarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışmasının uygulamalı eğitim bölümünde ise askerler yangın söndürme hortumu kullanarak pratik yaptı.

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