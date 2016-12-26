Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı

Kırıkkale'de MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla TNT Atölyesi kısmında bugün sabah saat 09:20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 3 işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan işçilerin isimleri ise İsmail Pehlivanlı, Ahmet Karafilik ve Tarhan Çakmak olduğu bildirilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Fabrika yetkilileri, patlama nedeniyle henüz bir açıklama yapmazken, patlamanın nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.