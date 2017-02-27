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Muhsin Ertuğrul Beşiktaş’ta Anılacak

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Muhsin Ertuğrul Beşiktaş’ta Anılacak
Beşiktaş Belediyesi, "Ustalara Saygı" kuşağı kapsamında yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul'u anıyor.

Beşiktaş Belediyesi, "Ustalara Saygı" kuşağı kapsamında yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul'u anıyor.

Modern Türk tiyatrosunun kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul, "Ustalara Saygı" kuşağı kapsamında bugün akşam saat 20.00'de Fulya Sanat Merkezi'nde düzenlenecek gecede anılacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın ev sahipliğindeki geceye Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Nutku ve Prof. Dr. Hülya Nutku, Ferhan Şensoy, Ahmet Levendoğlu, Tamer Levent, Ayşe Emel Mesçi, Cüneyt Yalaz ve Handan Ertuğrul, sanat, siyaset ve medya dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, çok sayıda sanatsever katılacak. Dönemin tiyatro afişlerinden oluşturulmuş sergi açılışıyla başlayacak olan etkinlik, "Muhsin Ertuğrul" belgeselinin gösterimiyle devam edecek. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Korosu, seslendireceği İstiklal Marşı sonrasında müzikallerden oluşan repertuvarıyla sahne alacak. Heykeltıraş Nurettin Bektaş'ın tasarladığı, etkinliğin sembolü olan anı plaket, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar tarafından Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'a takdim edilecek.

Muhsin Ertuğrul kimdir?

Türk tiyatro tarihinde anıtsal bir değere sahip Dârülbedâyi'nin (Güzellikler Evi) kuruluş çalışmalarında yer alan ve sonrasında kurumun genel sanat yönetmenliğini uzun yıllar gerçekleştiren Ertuğrul, 1949 yılında Devlet Tiyatro ve Opera Genel Müdürlüğüne getirildi. Ünlü sanat insanı, sinema alanında da Türkiye'de ilkleri (ilk sesli, ilk renkli film) gerçekleştirmiştir. Ertuğrul, çağdaş Türk tiyatrosu ve Türk sinemasının oluşturulmasını sağlamış, ulusal ve uluslararası alanda sanatsal ve kurumsal bir kimlik kazandırmıştır.

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