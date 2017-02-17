Muhtar Ve Vatandaşlardan Ekinci’ye Teşekkür

Eyyübiye'de fen işleri müdürlüğü ekipleri belediye başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden...

Eyyübiye'de fen işleri müdürlüğü ekipleri belediye başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ederken yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar ile mahalle muhtarı teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin "merkez ve kırsal ayırımı yapılmayacak" söylemini yerine getiren ekipler, kırsalda 2 farklı ekiple stabilize yol yapım, merkezde de 9 ayrı ekiple kilitli beton parke taşı döşeme, yeni yol açma ile bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği Akşemsettin ve Hayati Harrani mahallesinde toplamda 17 bin metre karelik alanda kilitli beton parke taşı döşeme işlemini yürüten ekipler, vatandaşların takdirini topluyor. Akşemsettin mahallesi 3 sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler 2 diğer sokakta da döşeme işleminin startını verdi. Hayati Harrani Mahallesinde ise yine 2 sokakta çalışmalar sürdürülüyor.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Akşemsettin Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler ile vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Muhtar Eskiler, mahallemizde yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye ve ekibine teşekkür ederiz. Ne zaman arasak haber versek ekipler hemen buraya geliyorlar. Ekinci bizimle ilgileniyor Allah razı olsun" dedi.