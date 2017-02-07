Muhtarın Göksu’dan Kilitli Olan Engelli Tuvaletine Tepki

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bulunan engelli tuvaletinin kapısının kapalı olmasına Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu tepki gösterdi.

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bulunan engelli tuvaletinin kapısının kapalı olmasına Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu tepki gösterdi.

Park içerisindeki engelli tuvaletinin kapalı olmasından dolayı engelli vatandaşların mağdur olduğunu kaydeden Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, bu tuvaletin sürekli açık olması gerektiğini dile getirdi.

Tuvaleti kullanmak için gelen engelli vatandaşların, kapısı kilitli olan tuvaleti kullanamadın geri döndüğünü belirten Muhtar Mahmut Göksu, "Belediye yetkilileri bu tuvaletin sürekli açık olması için gerekeni yapmalıdır. Güçlükle buraya kadar gelen engelli vatandaşlar geldiklerinde, ihtiyaçlarını gidermeden geri dönüyor. Özellikle mesai saatleri dışında kapalı olan tuvaletin açık olmasını istiyoruz" dedi.