Muhtarlar; Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun’u Ziyaret Etti

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve yönetimi ile birlikte AK Parti İl Başkanı Zeki Tosunu makamında ziyaret ettiler.

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve yönetimi ile birlikte AK Parti İl Başkanı Zeki Tosunu makamında ziyaret ettiler.

Mahalle ve köylerde yaşanan sıkıntıları ve ortaya çıkan sorunları dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve beraberindeki Muhtarlar, köylerde programa alınan yatırımlara bir an önce başlanmasını, devam eden yatırımlarında kısa sürede tamamlanmasını istediler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da Başkan Tosun'dan bilgi alan Muhtarlar, yapılacak olan halk oylamasının Zonguldak için fırsata dönüştürülmesini isteyerek, yatırım ve hizmet konusunda oluşacak imkanlardan yararlanılmasını istediler.

Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarların yanında olacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlara verdiği önemi ve değeri düzenli olarak gerçekleştirdiği Muhtarlar Buluşması ile ortaya koyduğunu belirten Tosun şöyle dedi:

"'Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, demokrasimizin bel kemiği olan ve halkla biz siyasetçiler ve yöneticiler arasında direk köprü görevi yapan mahalle ve köy muhtarlarımız bizim vazgeçilmezlerimiz ve sürekli istişare yaptığımız yerel yöneticilerimizdir. Mahalle ve köy muhtarlarımızın her zaman yanında olmayı sürdürerek. Sorunlarının çözümünde de elimizden geleni yapacağız"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği Halkoylaması öncesi muhtarlara büyük görevler düştüğünü belirten Zeki Tosun, Anayasa Değişikliği maddelerini başta muhtarlar olmak üzere vatandaşlara da tüm ayrıntıları işle anlatacaklarını ve sürekli bilgilendireceklerini söyledi.