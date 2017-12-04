  • BIST 104.748
  • Altın 159,837
  • Dolar 3,9054
  • Euro 4,6296
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Muhtarlar ‘Bisiklet Adasını’ Bölgelerine Kurulmasını İstedi

» »
Muhtarlar ‘Bisiklet Adasını’ Bölgelerine Kurulmasını İstedi
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun açıkladığı "Bisiklet Adası" projesini Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları bölgelerine kurulmasını...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun açıkladığı "Bisiklet Adası" projesini Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları bölgelerine kurulmasını istedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce "Bisiklet Adası" projesinin Sakarya'da hayat bulacağını açıklamıştı. Başkan Toçoğlu, projenin Yeni Sakarya Stadyumu'nun karşısında Sakarya Nehri kıyısında kurulacağını söylemişti. Yenikent'te bulunan Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları da yaptıkları açıklamada "Bisiklet Adası" projesinin bölgeye kurulmasını talep etmişlerdi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, bir açıklama yaptı ve talepleri gördüklerini söyleyerek değerlendirileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, 2020'de Uluslararası Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası öncesi şehrimize "Bisiklet Adası" projesinin müjdesini vermişti. Başkanımız projenin Yeni Sakarya Stadyumu'nun karşısında Sakarya Nehri kıyısında kurulacağını açıklamıştı. Ardından ise kamuoyunda Camili ve Karaman mahallelerinde görev yapan muhtarlarımızın Bisiklet Adası projesinin bölgeye yapılması konusunda talepleri yer almıştı. Talepleri gördük. Başkanımızla yapacağımız istişareler ve değerlendirmeler sonucunda en doğru kararı vereceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Beytullah Eroğlu’na Tebrik Telgrafı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:28
  • Merinosspor Voleybol Takımı, Şampiyonluk Yolunda Namağlup İlerliyor04 Aralık 2017 Pazartesi 13:13
  • Konyaspor’a Alman Hakem04 Aralık 2017 Pazartesi 13:13
  • Tff 3. Lig04 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
  • Leipzig-beşiktaş Maçını Kassai Yönetecek04 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Fener Atıyor, Kartal Yemiyor04 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut Yönetiminde Çıktığı 8 Maçta 9 Puan Topladı04 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Gölbaşı Belediyespor’dan Süper Galibiyet04 Aralık 2017 Pazartesi 12:43
  • Basketbol Spor Kulübü Başkan Altuğ’dan Galibiyet Değerlendirmesi04 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
  • Futbol Ekonomisi Dibe Vurdu04 Aralık 2017 Pazartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti