Muhtarlar ‘Bisiklet Adasını’ Bölgelerine Kurulmasını İstedi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun açıkladığı "Bisiklet Adası" projesini Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları bölgelerine kurulmasını...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun açıkladığı "Bisiklet Adası" projesini Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları bölgelerine kurulmasını istedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce "Bisiklet Adası" projesinin Sakarya'da hayat bulacağını açıklamıştı. Başkan Toçoğlu, projenin Yeni Sakarya Stadyumu'nun karşısında Sakarya Nehri kıyısında kurulacağını söylemişti. Yenikent'te bulunan Camili ve Karaman Mahallesi muhtarları da yaptıkları açıklamada "Bisiklet Adası" projesinin bölgeye kurulmasını talep etmişlerdi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, bir açıklama yaptı ve talepleri gördüklerini söyleyerek değerlendirileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, 2020'de Uluslararası Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası öncesi şehrimize "Bisiklet Adası" projesinin müjdesini vermişti. Başkanımız projenin Yeni Sakarya Stadyumu'nun karşısında Sakarya Nehri kıyısında kurulacağını açıklamıştı. Ardından ise kamuoyunda Camili ve Karaman mahallelerinde görev yapan muhtarlarımızın Bisiklet Adası projesinin bölgeye yapılması konusunda talepleri yer almıştı. Talepleri gördük. Başkanımızla yapacağımız istişareler ve değerlendirmeler sonucunda en doğru kararı vereceğiz" dedi.