Muhtarlar Ve Ekademer Yönetimi Meclisi Ziyaret Etti

Edirne köy ve mahallerinde görev yapan muhtarlar ve Edirne Kadın Dayanışma Derneği (EKADEMER) yönetim üyeleri, Edirne İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında ziyaret ederek meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Edirne Muhtarlar Derneği üyeleri ve EKADEMER yönetimi, İl Genel Meclisi Şubat ayı görüşmelerinin dördüncü birleşimine katıldı. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da İl Genel Meclisi'nin önemine değinerek, "İllerin yerel parlamentoları İl Genel Meclis üyeleridir. İlin yatırımları ile ilgili bütün görüşleri İl Genel Meclisi yapıyor. İl Genel Meclisi'nin konuları köyler veya ilin içindeki yatırımlar programlarını görüşüp karara bağlamak. Biz Muhtarlar İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi'nin yedek kollarıyız" dedi.

Meclise ziyaret amacıyla geldiklerini aktaran Tasmalı şunları kaydetti: "Her türlü ihtiyaçlarımızı dile getiriyoruz. Sonucunun ne olduğunu ve yatırımların durumunu da onlardan öğrenmek istiyoruz. Buraya yönetimimiz ile birlikte ziyaret amaçlı geldik. İlimizde olan yatırımların veya neler gelişiyor diye bu konularda bilgilenelim diye geldik. Kendileri bu konuda bizlere gerekli bilgileri veriyorlar. Meclisin çalışmalarının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Bizler hem Belediye hem de İl Genel Meclisi'nin yanındayız. İlimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İlimizde büyük yatırım olan Çakmak Barajı, Su Akacağı Barajı ve benzeri çalışmalar var. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi için eğer bizlerden bir destek istiyorlarsa kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu söylemeye geldik. Eğitim alan kurumların topluma daha iyi katkıları oluyor. Üniversiteye yatırım yapılması lazım. Yöremizin gelişimi için bütün bunlar çok önemli. Kendilerine destek olmaya geldik.'

"Kırsala inmek istiyoruz"

İl genel meclisi ziyaret sırasında konuyla ilgili bilgiler veren EKADEMER Başkanı Şahide Ağaoğlu, "Edirne'de kadın çalışmalarını sürdürüyoruz. İl merkezinde yaptığımız kadın çalışmalarının dışında kırsaldaki kadınlara da ulaşmak istiyoruz. Kırsaldaki kadınlarla ilgili de daha önce Meclis'te bir sunum yaptık. Kadın sorunu nedir? Bütçelerin de kadınlara göre olması için İl Genel Meclisi'nin bu bütçe ayırması talebimiz oldu. Bu taleple beraber Meclis çalışmalarında kadın çalışmaları için bütçe ayırdı. Bu arada sık sık Meclis Başkanı ve Kadın Komisyonu Başkanı ile görüşmeler yaptık. Bu çalışmalarda kırsaldaki kadınlarla kadın farkındalık çalışması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kırsaldaki kadınlarda da yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda bir proje sunduk. Bugün kadın komisyonunun sunumu var. Türkiye'de kadın sorunları ile ilgili olan bu çalışmayı birlikte yürüttük. Bilgi paylaşımlarımızı yaptık ve projemizi sunduk. Muhtarların da olması çok güzel. Çünkü bizler kırsalda da var olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantının sonun Meclis üyeleriyle muhtarlar ve EKADEMER yönetimi günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.