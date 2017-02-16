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Muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti

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Muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, söz verdiği 31 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye ederek, "Sırada eskimiş yazıcıları yenilemek var" dedi

Tokat’ın Turhal İlçesi'nde düzenlenen programla mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayarlar hediye edildi. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, muhtarlara bilgisayar sözünü yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. 

31 mahalle muhtarına bilgisayar aldıklarını ifade eden Başkan Bekler, “Özellikle kullanışlı olsun diye masa üstü bilgisayar almadık diz üstü bilgisayar aldık ki yanlarında taşıyabilsinler diye. Muhtarlarımız ayrıca bizden yazıcıda istemişlerdi. Daha önce alınan yazıcıların eski olduğunu ve iş görmediğini söylemişlerdi. Aynı zamanda bilgisayarın yanı sıra kendilerine yazıcı hediye edeceğiz. Almış olduğumuz bilgisayarlar muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Allah mahallelerinde güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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