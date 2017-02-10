Muhtarlara Hayvanları Koruma Kanunu Anlatıldı

Osmangazi Belediyesi, Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu iş birliğiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İslam dininde hayvanları korumanın önemi...

Osmangazi Belediyesi, Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu iş birliğiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İslam dininde hayvanları korumanın önemi hakkında muhtarlara yönelik seminer düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen seminere Baro Hayvan Hakları Komisyonu Başkan ve üyeleri, Hayvan Hakları Dayanışma Platformu (BURHAP) üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ve 60 muhtar katıldı. Baro Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ümran Babacan'ın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İslam dininde hayvanların korunması hakkındaki ilişkin sunumu öncesi konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu seminer, ilçemizdeki sokak hayvanlarının sahiplenilmesi, açısından son derece önemli. 114 dönüm arazi üzerinde kurulu olan ve Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi barınağa sahibiz. Bir Avrupa Birliği Projesi. Sahip olduğu donanım, fiziki şartlar ve hizmet noktasında en iddialı yerlerden birisi. Ülkemizdeki pek çok üniversite öğrencisi ile yine AB projeleriyle gelen pek çok öğrencinin özellikle sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında eğitim aldıkları bir tesis" diye konuştu.

Tesiste, bakım ve tedavinin yanı sıra sahipsiz hayvanların kısırlaştırma çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Başkan Dündar,"Kısırlaştırma çalışmaları da burada en etkili bir şekilde yapılıyor. Yapılan işlerin hepsi tabi ki yasal çerçevede yürütülüyor. Bunların burada bakımı, bunların buraya alınıp getirilmesi, bakılıp tekrar mekanlarına bırakılması yasa çerçevesinde oluyor" dedi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Merkezi'nin 52 personelle Osmangazi Belediyesi'nde en fazla personelinin çalıştığı yerlerden biri olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, "Personel bakımından bu ciddi bir rakam. 3 trilyonluk da bir bütçesi var. Burada ciddi bir iş yapılıyor. Türkiye'de hiçbir özel ve kamu kurumuna ait tesis burayla yarışamaz. Arkadaşlarımızın hepsi işlerini severek, inanarak yapıyor. Diğer barınaklarda 10 metre karelik alanlarda hayvanları tutulurken, bizim burada saldırgan hayvanlar için de ayrı alanlar oluşturulmuş durumda" diye konuştu.

Ümran Babacan, "Hayvan hakları konusunda çok gerilerdeyiz. 5199 sayılı kanuna göre vatandaşların hayvan sokağa hayvan terki yasaklanmıştır. Hayvan sokağa terk edildiği takdirde, terk eden kişi hakkında ceza müeyyide uygulanır. En önemlisi de hayvanın yaşama hakkı koruma altına alınmıştır" dedi.