Muhtarlara Kadına Şiddet Anlatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü, Mudanya'da görev yapan muhtarlara kadına şiddet konusunda seminer verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü, Mudanya'da görev yapan muhtarlara kadına şiddet konusunda seminer verdi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in koordinesinde Muhtarlar Derneği'nde yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Tamaç ve merkez ile kırsaldaki mahalle muhtarları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü'nden Psikolog Özge Yanbolluoğlu, kadına yönelik şiddeti anlattı. Kadına şiddetin halen sıklıkla şahit olunan toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çeken Yanbolluoğlu, "Kadına yönelik şiddet dendiğinde ilk akla gelen fizikî şiddet olsa da başka türleri de vardır. Şiddet türleri çeşitlidir. Baskı yöntemleri de en az fizikî şiddet kadar kısa ve uzun vadeli izler bırakır" dedi.

Yanbolluğlu, önleyici tedbir kararları ve şiddet mağduru insanlara yönelik hizmetleri de anlattı.

Psikolog Yanbolluoğlu, şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başta 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ihbar hatlarının yanı sıra bakanlığın Sosyal Destek hattı olan Alo 183 ile Bursa'da 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sunan ŞÖNİM'e ait 223 03 69 numaralı telefon aracılığıyla yetkililere ulaşılabileceğini kaydetti.