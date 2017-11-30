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Muhtarlara Madde Bağımlılığı Anlatıldı

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Muhtarlara Madde Bağımlılığı Anlatıldı
Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Yeşilay Denizli Şubesi tarafından "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" projesi kapsamında mahalle...

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Yeşilay Denizli Şubesi tarafından "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" projesi kapsamında mahalle muhtarlarına yönelik madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Madde bağımlılığının yaş sınırı 9'a inmiş durumda.Biz sosyal sorumluluk projelerini her zaman destek oluyoruz. Toplumda madde bağımlılığı konusunda yapılan ve yapılacak olan her çalışmaya destek vermeye hazırız" dedi.

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında Yeşilay Denizli Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen eğitim programı çerçevesinde uyuşturucu maddeleri ile mücadele konusunda ilçe muhtarlarına bilgilendirme yapıldı. Pamukkale Belediyesi ana binasında bulunan Pamuk Kafe'de yapılan toplantıya Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ev sahipliği yaparken, ilçe sınırları içinde yer alan mahalle muhtarlarının yanı sıra Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Sarısoy, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferdi Günüç, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Demirkaya ve Pamukkale Halk Sağlığı Müdürü Ayşe Erdoğan katıldı.

Raşit Özkardeş Ortaokulu Müdürü Erkan Çaka modaretörlüğünde ilçe muhtarlarına Yeşilay Denizli Şube Bakanı Bünyamin Yakar'ın da katılımı ile sinevizyon ve slayt görüntüleriyle uyuşturucu maddesinin okul yaşındaki çocukların nasıl bulaştığı anlatıldı. Duruma dikkat çekmek adına ve uyuşturucu maddesi ile nasıl mücadele edilmesi konusunda bilgilendirme yapılarak nasıl önlem alınması gerektiği anlatıldı. Yeşilay Denizli Şube Bakanı Bünyamin Yakar, "Büyük değişimler küçük dokunuşlarla başlar" sloganıyla başlatılan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın 2 yıldan bu yana başarıyla uygulandığını belirterek, "Bugüne kadar Pamukkale Belediyesi gibi kurumlar sayesinde 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı. Denizli'de yerel yönetimler çalışmaya tam destek veriyor. Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir gelecek için Ben de varım diyen Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin ve ekibine mahalle muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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