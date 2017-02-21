Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi

Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtara yönelik "Nitratlı Gübre" ile ilgili değişen kurallar hakkında bilgilendirme...

Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtara yönelik "Nitratlı Gübre" ile ilgili değişen kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşen toplantıda, muhtarlara gübre atım esnasında kontrol ve denetim yetkisi verildiği belirtildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç'ın da katıldığı toplantıda, Ziraat Mühendisi Önder Ayyıldız tarafından muhtarları bilgilendirdi.

Nitratlı gübre konusunda bilgi veren Ayyıldız, "Nitratlı gübre atımı esnasında kontrol ve denetim İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve PANKO Birlik üzerindeydi. Bu uygulamanın zorluğunun tespit edilmesiyle bakanlığımız esneme yapılmasına izin verdi. Alınan valilik olurlarıyla bu uygulama esnasındaki denetim sınırı muhtarlıklara, azalara ve diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine de verildi. Artık muhtarlarımız da gübre atımı sırasında çiftçinin kontrolünü yapacak" dedi.