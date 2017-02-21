  • BIST 88.953
  • Altın 143,860
  • Dolar 3,6258
  • Euro 3,8344
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi

» »
Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi
Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtara yönelik "Nitratlı Gübre" ile ilgili değişen kurallar hakkında bilgilendirme...

Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtara yönelik "Nitratlı Gübre" ile ilgili değişen kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşen toplantıda, muhtarlara gübre atım esnasında kontrol ve denetim yetkisi verildiği belirtildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç'ın da katıldığı toplantıda, Ziraat Mühendisi Önder Ayyıldız tarafından muhtarları bilgilendirdi.

Nitratlı gübre konusunda bilgi veren Ayyıldız, "Nitratlı gübre atımı esnasında kontrol ve denetim İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve PANKO Birlik üzerindeydi. Bu uygulamanın zorluğunun tespit edilmesiyle bakanlığımız esneme yapılmasına izin verdi. Alınan valilik olurlarıyla bu uygulama esnasındaki denetim sınırı muhtarlıklara, azalara ve diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine de verildi. Artık muhtarlarımız da gübre atımı sırasında çiftçinin kontrolünü yapacak" dedi.

Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi

Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi

Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlardan Seçmenlere Çağrı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Girişimci Adayları Belgelerini Aldı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Beyşehir’de Fotoğraf Etkinliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Futbolculardan Kendilerini Yalnız Bırakmayan Taraftara Plaket21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Vartolu Öğrencilerden İl Birinciliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kepez-santral’in Ağaçları Koruma Altında21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kırklareli Üniversitesi’nde "7. Kariyer Günleri”21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de21 Şubat 2017 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti